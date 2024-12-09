الكرملين: من السابق لأوانه الحديث عن مستقبل القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا

أعلن الكرملين أنه من السابق لأوانه الحديث عن مستقبل القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا، مشيرا الى أن الموضوع قيد النقاش مع من سيتولى السلطة.وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين هو من قرر منح الرئيس السوري بشار الأسد حق اللجوء في روسيا.