مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: هناك فرصة هائلة لحوار شامل بسوريا

رأى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن هناك "فرصة هائلة" لإجراء حوار يشمل الأطراف كافة بشأن الانتقال السياسي في العهد الجديد في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.



وقال تورك خلال إفادة صحفية في جنيف: "آمل أن يكون هناك حوار يشمل الجميع في ظل الأوضاع الحالية". وأضاف: "هناك فرصة هائلة لحدوث ذلك. وما رأيناه في البداية هو تعاون حقيقي".



كما دعا إلى محاسبة مرتكبي الجرائم السابقة في سوريا والحفاظ على الأدلة.