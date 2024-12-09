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ألمانيا: معاملة هيئة تحرير الشام للأقليات في سوريا ستحدد موقفنا منها
أخبار دولية
2024-12-09 | 06:39
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ألمانيا: معاملة هيئة تحرير الشام للأقليات في سوريا ستحدد موقفنا منها
أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن أسلوب معاملة هيئة تحرير الشام للأقليات في سوريا سيحدد موقف الحكومة الألمانية منها.
وقادت هيئة تحرير الشام الهجوم المباغت للمعارضة السورية المسلحة الذي أدى إلى الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وأضاف المتحدث: "في الأشهر والسنوات الماضية، سعت هيئة تحرير الشام إلى النأي بنفسها عن أصولها الإسلامية المتشددة وعملت على بناء هياكل مدنية".
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