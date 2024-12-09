مصرف سوريا المركزي يؤكد أن ودائع المواطنين في البنوك آمنة

أكد مصرف سوريا المركزي في منشور على فيسبوك اليوم، أن ودائع المواطنين السوريين في جميع المصارف العاملة آمنة.



وقال: "نؤكد للأخوة المواطنين المتعاملين مع جميع المصارف العاملة أن ودائعهم وأموالهم الموضوعة لدى تلك المصارف آمنة ولم ولن تتعرض لأي أذى".