وسام فتوح: نأمل ان تدخل سوريا في مرحلة تمهد الطريق لرفع العقوبات عنها



كتب الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح عبر منصة "اكس":"ننظر بأمل إلى مستقبل جيد لسوريا ولشعبها ، ونأمل ان لا تدخل سوريا في مرحلة عدم اليقين ، بل نتطلع إلى أن تشهد استقراراً مستداما يعزز انفتاحها على المجتمع الدولي، ويمهد الطريق لرفع العقوبات عنها في ظل نظام جديد وقطاع مصرفي قوي يلتزم كلياً بالقوانين والتشريعات الدولية".