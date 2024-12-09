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الحوثيون في اليمن يعلنون مسؤوليتهم عن إطلاق مسيرة على إسرائيل

أخبار دولية
2024-12-09 | 09:18
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الحوثيون في اليمن يعلنون مسؤوليتهم عن إطلاق مسيرة على إسرائيل
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الحوثيون في اليمن يعلنون مسؤوليتهم عن إطلاق مسيرة على إسرائيل

تبنى الحوثيون في اليمن ضربة بطائرة مسيرة على إسرائيل حيث وقع انفجار صباح الاثنين دون التسبب في إصابات، في مبنى في بلدة يفنه في جنوب تل أبيب.

وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله" يحيى سريع على منصة إكس: "نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفًا حساسًا للعدو الإسرائيلي في منطقة يفنه بطائرة مسيرة".

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