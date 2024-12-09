النمسا تعلق طلبات لجوء السوريين وتستعد لعملية "ترحيلهم"

أعلنت النمسا الاثنين أنها علقت كل طلبات اللجوء التي تخص السوريين وأنها تستعد لترحيل اللاجئين إلى سوريا بعد سيطرة مقاتلي المعارضة على دمشق وإسقاط الرئيس بشار الأسد.



ويعيش حوالى 100 ألف سوري في النمسا، في ما يشكل إحدى أكبر مجموعات اللاجئين في أوروبا، وينتظر الآلاف الموافقة على طلبات اللجوء التي قدموها.



وأشارت وزارة الداخلية في بيان إلى أن المستشار المحافظ كارل نيهامر أصدر تعليماته الاثنين للوزارة: "بتعليق كل طلبات اللجوء السورية المفتوحة ومراجعة كل الحالات التي منحت حق اللجوء".



وقالت: "بدءًا من الآن، ستتوقف إجراءات (اللجوء) المفتوحة للمواطنين السوريين"، فيما أضاف وزير الداخلية غيرهارد كارنر أنه "أصدر تعليمات للوزارة بإعداد برنامج ترحيل منظم إلى سوريا".



ولفت البيان إلى أنه سيتم أيضًا تعليق طلبات لم شمل الأسرة الذي يسمح للسوريين في النمسا بإحضار أقاربهم إلى البلاد.



ورأت الوزارة أن "الوضع السياسي في سوريا تغير جذريًا، مع تسارع مفاجىء للأحداث في الأيام الأخيرة"، مؤكدةً أنها "تتابع الوضع الجديد حاليًا".



وأفادت بأن حوالى 7300 سوري تقدموا بطلبات لجوء "سيتأثرون" بالقرار الجديد.



ومنذ العام 2015، منح حوالى 87 ألف سوري حق اللجوء.