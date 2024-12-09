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رئيس الوزراء البريطانيّ تعهّد بتعزيز حضور بلاده في الشرق الأوسط

أخبار دولية
2024-12-09 | 11:20
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رئيس الوزراء البريطانيّ تعهّد بتعزيز حضور بلاده في الشرق الأوسط
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رئيس الوزراء البريطانيّ تعهّد بتعزيز حضور بلاده في الشرق الأوسط

تعهّد رئيس الوزراء البريطانيّ كير ستارمر بتعزيز حضور بلاده، في الشرق الأوسط، لدعم الاستقرار على المدى الطويل، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية.

 

وقال ستارمر، في بيان، خلال زيارة أولى له للمنطقة:” استقرار الشرق الأوسط أمر بالغ الأهمية لتوفير أساس للأمن في بلادنا".

 

وأضاف: "بريطانيا ستؤدّي دورًا أكثر حضورًا وثباتًا في المنطقة، وستعمل مع الشركاء على زيادة التعاون الدفاعي لتعزيز الردع في مواجهة التهديدات من البر والبحر والجو والفضاء وعبر الإنترنت.”

 

وخصّص ستارمر 11 مليون جنيه إسترليني (14.07 مليون دولار) إضافية للمساعدات الإنسانية لسوريا التي سيطر فيها مقاتلون من المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق، ممّا أجبر الرئيس بشار الأسد على الفرار إلى روسيا.

 

ووافق ستارمر على تعزيز شراكة دفاعية قائمة بين بلاده والسعودية وزيادة التعاون في مجال الصناعات العسكرية.

         

 

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