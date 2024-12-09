مصدر في وزارة الخارجية التركية: تركيا والأمم المتحدة ناقشتا العملية الإنتقالية في سوريا وإعادة البناء

أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية اليوم الاثنين بأن وزير الخارجية هاكان فيدان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ناقشا الفترة الانتقالية في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد على يد قوات المعارضة المسلحة وخطوات محتملة لإعادة الإعمار.



وأشار المصدر إلى أنهما ناقشا أيضًا وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا وتبادلا الأفكار بشأن ما يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة للمساعدة في إعادة إعمار سوريا.