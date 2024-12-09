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“حزب الله”: الجرائم المُتمادية التي ترتكبها إسرائيل على الأراضي السورية انتهاك

أخبار دولية
2024-12-09 | 16:40
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“حزب الله”: الجرائم المُتمادية التي ترتكبها إسرائيل على الأراضي السورية انتهاك
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“حزب الله”: الجرائم المُتمادية التي ترتكبها إسرائيل على الأراضي السورية انتهاك

رأى “حزب الله” أنّ “الجرائم المُتمادية التي ترتكبها إسرائيل على الأراضي السورية، سواء باحتلال المزيد من الأراضي في مرتفعات الجولان أو ضرب وتدمير القدرات الدفاعية للدولة السورية”، تمثّل عدوانًا وانتهاكًا لسيادة الدولة والشعب السوريين، وتشكّل إمعانًا في زعزعة استقرار هذا البلد”.

 

ولفت، في بيان، إلى أنّ ذلك يأتي مع استمرار عدوان الجيش الاسرائيليّ على لبنان وخروقاته اليومية واعتداءاته على غزة، “ما يجعل الشعوب أمام خطر محدق يؤكّد وحدة مسار الشعوب وضرورة رفض هذا العدوان ومواجهته”. 

 

ودان “حزب الله” هذه الاعتداءات، محذّرًا من مغبة استمرارها.

 

ودعا العالم، وبصورة خاصة العالمين العربيّ والإسلاميّ، إلى اتخاذ مواقف صارمة والضغط في الميادين السياسية والقانونية لوقف هذا المسلسل من الاعتداءات.

 

وقال إنّ كل المحاولات التي يقوم بها العدو للسيطرة على أراضٍ سورية جديدة لا يمكن أن تكرّس أي نوع من الحقوق، إذ إنّ كل هذا لا يمكن تسميته سوى احتلال متمادٍ قائم في منطقة الجولان منذ العام 1967. 

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