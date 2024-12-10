دوي انفجارات عنيفة في دمشق

سُمع دويّ انفجارات عنيفة في دمشق صباح الثلاثاء، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس، وذلك بعيد إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ إسرائيل شنّت حوالى 250 غارة جوية على سوريا منذ سقوط الرئيس بشار الأسد قبل يومين.



وبحسب المرصد فإنّ إسرائيل تستهدف منذ فجر الأحد المنشآت العسكرية الرئيسية في سائر أنحاء سوريا بهدف تدميرها.