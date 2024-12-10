إيران تعتبر دخول القوات الإسرائيلية المنطقة العازلة في الجولان "انتهاكا" للقانون

دانت إيران دخول الجيش الإسرائيلي المنطقة العازلة في الجولان السوري، وهي منطقة خاضعة لسيطرة الأمم المتحدة تفصل سوريا عن إسرائيل ويفترض أن تكون منزوعة السلاح بموجب اتفاق أبرم عام 1974، معتبرة أنه "انتهاك" للقانون.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان نشر مساء الاثنين: "هذا العدوان يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة".