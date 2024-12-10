منظمة "الخوذ البيضاء" تعلن انتهاء عمليات البحث في سجن صيدنايا دون العثور على معتقلين إضافيين

أعلنت منظمة "الخوذ البيضاء" الثلاثاء، انتهاء عمليات البحث في سجن صيدنايا حيث كانت تشتبه في وجود زنازين وسراديب سرية غير مكتشفة، من دون العثور على أي معتقلين إضافيين.



وقالت في بيان: "يعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) انتهاء عمليات البحث عن معتقلين محتملين في زنازين وسراديب سرية غير مكتشفة داخل سجن صيدنايا سيء السمعة، من دون العثور على أي زنازين وسراديب سرية لم تفتح بعد".



وتجمع آلاف الأشخاص منذ الأحد، يوم سقوط بشار الأسد، حول السجن في انتظار أخبار عن أقاربهم المفقودين.