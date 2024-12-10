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الأمم المتحدة: إسرائيل "انتهكت" اتفاق 1974 بسيطرتها على المنطقة العازلة في الجولان
أخبار دولية
2024-12-10 | 01:47
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الأمم المتحدة: إسرائيل "انتهكت" اتفاق 1974 بسيطرتها على المنطقة العازلة في الجولان
أعلنت الأمم المتحدة أنّ تقدم القوات الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة في الجولان السوري الذي تحتلّه إسرائيل يشكّل "انتهاكا" لاتفاق فضّ الاشتباك المبرم بين إسرائيل وسوريا في 1974.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن القوة الأممية المكلفة مراقبة فض الاشتباك (يوندوف) "ابلغت نظراءها الإسرائيليين بأن هذه الافعال تشكل انتهاكا لاتفاق 1974 حول فض الاشتباك"، موضحا أن القوات الاسرائيلية التي دخلت المنطقة العازلة لا تزال تنتشر في ثلاثة أماكن.
وشدد على أنه "يجب ألا تكون هناك قوات أو أنشطة عسكرية في منطقة الفصل. وعلى إسرائيل وسوريا الاستمرار في تنفيذ بنود اتفاق 1974 والحفاظ على استقرار الجولان".
وفي رسالة وجّهها الإثنين إلى مجلس الأمن الدولي، جدّد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون التأكيد أنّ الإجراءات التي اتّخذتها إسرائيل في المنطقة العازلة هي "محدودة وموقتة"، مشدّدا على أنّ القوات الإسرائيلية ستواصل "العمل بالقدر اللازم لحماية دولة إسرائيل ومواطنيها في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي".
وقالت الرسالة إنّه "من المهمّ التأكيد أنّ إسرائيل لا تتدخّل في الصراع الدائر بين الجماعات المسلّحة السورية، فتحركاتنا تركّز فقط على الحفاظ على أمننا".
أخبار دولية
الأمم المتحدة
إسرائيل
الجولان
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