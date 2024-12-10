المرصد السوري لحقوق الانسان يوثّق أكثر من 300 غارة إسرائيلية على الأراضي السورية منذ سقوط الأسد

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه وثّق أكثر من 300 غارة إسرائيلية على الأراضي السورية منذ سقوط بشار الأسد الأحد.



وأوضح المرصد أنه "تمكن من توثيق نحو 310 غارات نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على الأراضي السورية" منذ إعلان سقوط الأسد صباح الأحد، فيما أفاد صحافيون من وكالة فرانس برس في العاصمة بأنهم سمعوا دوي انفجارات في وقت مبكر الثلاثاء.