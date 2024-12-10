قتيلان وثلاثة مفقودين في حريق بمستودع وقود في إيطاليا

قضى شخصان وفقد ثلاثة آخرون وأصيب 26 شخصا في حريق اندلع الإثنين في مستودع وقود تابع لشركة إيني في كالينزانو بمنطقة توسكانا وسط إيطاليا، وفق السلطات المحلية.



وفرضت السلطات طوقا حول موقع الحريق بمحيط خمسة كيلومترات، ودعت السكان إلى البقاء في منازلهم حتى لا يتعرضوا للأبخرة السامة.



وكان حاكم منطقة توسكانا أوجينيو جياني أشار في وقت سابق على تلغرام إلى أن الحريق نتج عن "انفجار".



وبحسب بيان لشركة إيني، اقتصر الحريق على منطقة التحميل في الموقع المرتبط بمصفاة ليفورنو، من دون أن يهدّد منطقة التخزين بأكملها.



وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب بارتفاع أمتار عدة وعمود ضخم من الدخان الأسود يتصاعد من الموقع، على مسافة ليست بعيدة عن خزانات الوقود.



وطلبت الحماية المدنية من سكان المنطقة إغلاق أبوابهم ونوافذهم.



وتجري تحقيقات لتحديد أسباب الحريق وتبعاته البيئية والصحية.



وأرسل خبراء إلى الموقع لتقييم مخاطر التلوث، بما في ذلك على الممرات المائية المجاورة، وفق جياني.



وقالت الحكومة في بيان إن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قدّمت تعازيها لأسر الضحايا.