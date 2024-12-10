الشرطة البريطانية: اتهامات لستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني

أعلنت الشرطة البريطانية أنه جرى توجيه اتهامات لستة أشخاص في تحقيق حول أنشطة يشتبه في ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور.



وذكرت شرطة العاصمة لندن أن المتهمين وُجهت إليهم اتهامات بالانتماء إلى منظمة إرهابية، وسيمثلون أمام محكمة وستمنستر الجزئية في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.