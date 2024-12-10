مدير المخابرات الخارجية الروسية: روسيا تقترب من تحقيق أهدافها العسكرية في أوكرانيا

نقلت وسائل إعلام روسية عن مدير المخابرات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين قوله إن روسيا تقترب من تحقيق أهدافها العسكرية في أوكرانيا وتمتلك زمام المبادرة الاستراتيجية في كل المناطق.



ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ناريشكين قوله لرازفيدشيك، وهي النشرة الرسمية لجهاز المخابرات الخارجية: "الوضع على الجبهة ليس في صالح كييف... ونمتلك زمام المبادرة الاستراتيجية في كل المناطق".