سويسرا تعلق إجراءات اللجوء للسوريين

أعلنت الحكومة السويسرية أنها علقت إجراءات لجوء السوريين حتى تتمكن من تقييم الوضع هناك بشكل أفضل بعد سيطرة مقاتلين من المعارضة على العاصمة دمشق وفرار الرئيس بشار الأسد إلى روسيا.



وذكرت الأمانة العامة للهجرة مساء أمس الاثنين أنها لا تستطيع حاليا التحقق تماما مما إذا كانت أسباب لجوء السوريين لا تزال قائمة أو ما إذا كان تنفيذ أمر ترحيلهم سيكون صائبا.



وقالت على منصة إكس: "علقت الأمانة العامة إجراءات اللجوء والقرارات المتعلقة بطالبي اللجوء من سوريا اعتبارا من اليوم حتى يتسنى إعادة تقييم الوضع".



ويأتي القرار السويسري بعد قرارات مماثلة من حكومات أوروبية أخرى بتعليق طلبات اللجوء في الوقت الحالي.