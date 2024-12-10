برلمان كوريا الجنوبية يقر مشروع قانون للتحقيق بشأن محاولة فرض الأحكام العرفية

أقر نواب البرلمان في كوريا الجنوبية اليوم، مشروع قانون يعين بموجبه محقق خاص للتحقيق في محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.