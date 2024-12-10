شي: الصين لديها ثقة كاملة في تحقيق هدف النمو الاقتصادي لهذا العام

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الصين لديها ثقة كاملة في تحقيق هدف النمو الاقتصادي لهذا العام ومواصلة لعب دور المحرك الأكبر للنمو الاقتصادي في العالم.



ووفقا لوسائل إعلام رسمية الصينية، قال شي إنه يأمل أن تعمل الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، مع الصين.



وقال لرؤساء منظمات اقتصادية دولية كبرى يزورون الصين إنه لن يكون هناك منتصرون في حروب الرسوم الجمركية والتجارة والتكنولوجيا.



وحددت الصين هدفا للنمو الاقتصادي في عام 2024 عند نحو خمسة بالمئة.