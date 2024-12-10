الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إعادة خمسة أطفال أوكرانيين مُبعدين إلى بلادهم

أخبار دولية
2024-12-10 | 03:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إعادة خمسة أطفال أوكرانيين مُبعدين إلى بلادهم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
إعادة خمسة أطفال أوكرانيين مُبعدين إلى بلادهم

كشف مسؤولون أن خمسة أطفال أوكرانيين تم إبعادهم أو جرى إيداعهم في مراكز للرعاية منذ الغزو الروسي في شباط 2022 عادوا إلى بلادهم أمس الاثنين، وذلك ضمن حملة مستمرة منذ فترة لإعادة أكثر من 20 ألف طفل مُبعد إلى أوكرانيا.

وقالت داريا زاريفنا، مستشارة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، إن من بين الذين أعيدوا إلى أوكرانيا أمس الاثنين ثلاثة شبان بلغوا سن 18 عاما أثناء فترة إبعادهم.

وأضافت زاريفنا، خلال منشور على تطبيق تيليغرام، إن فتاة من الأطفال الخمسة سعت منذ فترة طويلة إلى العودة إلى بلادها على الرغم من إجبارها على سماع الروايات الروسية عن الحرب.

وجرى لم شمل صبي آخر، فر إلى روسيا مع أمه في بداية الحرب، مع أسرته بأكملها.

وسعى طفل ثالث إلى الحصول على مساعدة للخروج من المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا، بينما تعرضت أسرة أخرى لديها طفلان للتفتيش والاستجواب في منزلها قبل نقلها إلى منطقة آمنة.

وكتبت زاريفنا: "هذه القصص ليست مجرد حقائق، بل هي حكايات واقعية عن القدر والإنقاذ بفضل جهود الدولة والمتطوعين وشركائنا الدوليين".

وقال دميترو لوبينيتس، مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، للتلفزيون الحكومي مطلع الأسبوع إن 1029 طفلا أعيدوا إلى وطنهم منذ اندلاع الحرب.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتصل بعمليات الترحيل.

وتنفي روسيا مزاعم الترحيل، وتقول إن الأطفال نُقلوا إلى مناطق خارج مناطق القتال، وتصف مذكرات الاعتقال بأنها لا معنى لها.

وقامت قطر بوساطة في مساعي إعادة بعض الأطفال إلى أوكرانيا.

أخبار دولية

أطفال

أوكرانيين

مُبعدين

بلادهم

LBCI التالي
الولايات المتحدة تسعى إلى إيجاد سبل للتواصل مع جماعات المعارضة السورية
شي: الصين لديها ثقة كاملة في تحقيق هدف النمو الاقتصادي لهذا العام
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-11-01

جنوب إفريقيا والفاتيكان وقطر تعتزم التوسط لاستعادة أطفال أوكرانيين من روسيا

LBCI
آخر الأخبار
04:32

مبعوث الأمم المتحدة لسوريا بشأن دعوات إعادة اللاجئين: الوضع في سوريا لا يزال غير مستقر

LBCI
أخبار دولية
11:47

مصدر في وزارة الخارجية التركية: تركيا والأمم المتحدة ناقشتا العملية الإنتقالية في سوريا وإعادة البناء

LBCI
آخر الأخبار
11:23

الجميل: علينا إعادة فتح الملفات جميعها وعلى رأسها ملفات الاغتيالات لمحاسبة كل من “مدّ يده على لبنان”

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:33

منذ سقوط الأسد... طهران أعادت 4 آلاف إيراني إلى البلاد

LBCI
أخبار دولية
06:30

كرواتيا تعلق موقتا طلبات لجوء السوريين

LBCI
أخبار دولية
06:26

قطر: من غير المقبول أن "تستغل" إسرائيل الوضع الراهن في سوريا

LBCI
أخبار دولية
05:55

بريطانيا وقبرص تتعهدان بتعزيز العلاقات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-12-01

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الزرارية - صيدا اليوم

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-28

وزارة الخارجية والمغتربين قدّمت شكوى إلى مجلس الأمن في شأن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة

LBCI
أخبار لبنان
07:21

وصول الأسير المحرر من السجون السورية سهيل حموي الى منطقته في شكا (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
2024-11-17

وزير التربية: اقفال المؤسسات التربوية الاثنين والثلاثاء في هذه المناطق واعتماد التعليم من بعد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:39

بعد الفوضى يوم أمس... هكذا يبدو الوضع عند معبر المصنع الحدودي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:52

المصنع شهد ازدحاما في اليومين الماضيين..واليوم حركة عبور عادية

LBCI
أخبار دولية
02:21

اسرائيل تستهدف قواعد عسكرية في العمق السوري

LBCI
أخبار دولية
16:53

نتنياهو يؤكد استمرار الحرب على غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

Spinneys Home تحدٍّ جديد نحو مستقبل واعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

أكبر مؤتمر للعملات المشفرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينطلق من أبوظبي

LBCI
أمن وقضاء
13:40

مصير اللبنانيين المسجونين في سوريا مجهول... وعلى الدولة التحرك للحد من المعلومات المضللة والإستغلال!

LBCI
أخبار دولية
13:38

مديرة قسم التوثيق في الشبكة السورية لحقوق الإنسان: الدفاع المدني مستمر في البحث عن ناجين

LBCI
أخبار دولية
13:36

تركيا: مستعدون لمساعدة سوريا والوقوف إلى جانب السوريين في هذه المرحلة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:44

مصدران أمنيان سوريان لرويترز: إسرائيل قصفت قواعد جوية رئيسية في سوريا ودمّرت بنية تحتية وعشرات الطائرات الهليكوبتر والمقاتلات

LBCI
أمن وقضاء
13:22

القرار اللبناني تجاه النزوح السوري...

LBCI
خبر عاجل
03:50

الأمن العام يعلن حاجته إلى تطويع ضباط اختصاصيين

LBCI
خبر عاجل
02:11

الجيش يعلن الحاجة إلى تعيين ضباط اختصاصيين في مجالات الطب والصيدلة والهندسة من بين المدنيين

LBCI
أمن وقضاء
07:26

الجيش يُعلن حاجته إلى تعيين تلامذة رتباء من الذكور والاناث

LBCI
أخبار لبنان
07:21

وصول الأسير المحرر من السجون السورية سهيل حموي الى منطقته في شكا (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
13:07

مصادر أمنية سورية لرويترز: ضربة إسرائيلية إستهدفت منشأة دفاع جوي قرب ميناء اللاذقية على البحر المتوسط

LBCI
خبر عاجل
05:01

آمال شحادة: الجيش الإسرائيلي بدأ خطة القضاء على سلاح البحرية للجيش السوري بعدما شارف على تدمير سلاح الجو السوري

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More