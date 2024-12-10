إعادة خمسة أطفال أوكرانيين مُبعدين إلى بلادهم

كشف مسؤولون أن خمسة أطفال أوكرانيين تم إبعادهم أو جرى إيداعهم في مراكز للرعاية منذ الغزو الروسي في شباط 2022 عادوا إلى بلادهم أمس الاثنين، وذلك ضمن حملة مستمرة منذ فترة لإعادة أكثر من 20 ألف طفل مُبعد إلى أوكرانيا.



وقالت داريا زاريفنا، مستشارة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، إن من بين الذين أعيدوا إلى أوكرانيا أمس الاثنين ثلاثة شبان بلغوا سن 18 عاما أثناء فترة إبعادهم.



وأضافت زاريفنا، خلال منشور على تطبيق تيليغرام، إن فتاة من الأطفال الخمسة سعت منذ فترة طويلة إلى العودة إلى بلادها على الرغم من إجبارها على سماع الروايات الروسية عن الحرب.



وجرى لم شمل صبي آخر، فر إلى روسيا مع أمه في بداية الحرب، مع أسرته بأكملها.



وسعى طفل ثالث إلى الحصول على مساعدة للخروج من المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا، بينما تعرضت أسرة أخرى لديها طفلان للتفتيش والاستجواب في منزلها قبل نقلها إلى منطقة آمنة.



وكتبت زاريفنا: "هذه القصص ليست مجرد حقائق، بل هي حكايات واقعية عن القدر والإنقاذ بفضل جهود الدولة والمتطوعين وشركائنا الدوليين".



وقال دميترو لوبينيتس، مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، للتلفزيون الحكومي مطلع الأسبوع إن 1029 طفلا أعيدوا إلى وطنهم منذ اندلاع الحرب.



وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتصل بعمليات الترحيل.



وتنفي روسيا مزاعم الترحيل، وتقول إن الأطفال نُقلوا إلى مناطق خارج مناطق القتال، وتصف مذكرات الاعتقال بأنها لا معنى لها.



وقامت قطر بوساطة في مساعي إعادة بعض الأطفال إلى أوكرانيا.