الولايات المتحدة تسعى إلى إيجاد سبل للتواصل مع جماعات المعارضة السورية

تسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إيجاد سبل للتواصل مع جماعات المعارضة السورية التي أطاحت بالرئيس بشار الأسد وتتواصل مع شركاء في المنطقة مثل تركيا للمساعدة في بدء دبلوماسية غير رسمية.



وفي حديثه خلال إفادة صحفية بوزارة الخارجية الأميركية، قال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر إن واشنطن لديها عدد من الطرق للتواصل مع مجموعات مختلفة، واحدة منها تصنفها واشنطن منظمة إرهابية.



وقال ميلر: "شاركنا في هذه المحادثات على مدى الأيام القليلة الماضية. وشارك الوزير نفسه في محادثات مع دول لها نفوذ داخل سوريا، وسنواصل القيام بذلك".



وتسعى حكومات في مختلف أنحاء المنطقة وكذلك في الغرب جاهدة إلى فتح اتصالات مع هيئة تحرير الشام، فصيل قوات المعارضة الرئيسي في سوريا، وهي جماعة كانت متحالفة في السابق مع تنظيم القاعدة وتصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا والأمم المتحدة منظمة إرهابية.



وقال ميلر إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أجرى اتصالات هاتفية وتحدث مع زعماء بالمنطقة وتحدث مرتين خلال الأيام الأربعة الماضية مع هاكان فيدان وزير الخارجية التركي.



وعندما سئل ميلر عما إذا كانت الولايات المتحدة تتطلع إلى التواصل مع زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، المعروف باسم أبو محمد الجولاني، رفض الرد لكنه لم يستبعد ذلك أيضا.



وقال ميلر: "نعتقد أن لدينا القدرة على التواصل بطريقة أو بأخرى، مباشرة أو غير مباشرة، مع جميع الأطراف ذات الصلة".