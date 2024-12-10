عقوبات أميركية تستهدف مسؤولا بجماعة الحوثي اليمنية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن سلسلة من العقوبات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد وعشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والتي استهدفت أفرادا من دول عدة بما في ذلك مسؤول في جماعة الحوثي اليمنية.



وقالت الوزارة إنها أدرجت عبد القادر المرتضى، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثي وتلك المنظمة على قوائم الإرهاب بسبب التورط في عمليات تعذيب.



وفرضت الوزارة أيضا قيودا على تأشيرات الدخول على سبعة أفراد متهمين بتقويض السلام والأمن في الضفة الغربية.