الولايات المتحدة تتهم اثنين من المسؤولين في عهد الأسد بارتكاب جرائم حرب

أعلنت وزارة العدل الأميركية في بيان، أن اتهامات وُجهت اتهامات لاثنين من كبار المسؤولين السوريين في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد بارتكاب جرائم حرب.



وتضمنت لائحة الاتهام، التي تم الكشف عنها الاثنين، اتهامات للمسؤولين السابقين في المخابرات السورية بالتورط في مؤامرة للممارسة معاملة قاسية وغير إنسانية مع معتقلين مدنيين، بما في ذلك مواطنين أمريكيين، أثناء الحرب الأهلية السورية.