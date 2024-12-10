قائد الحرس الثوري: قوة إيران لم تتقلص بعد سقوط الأسد في سوريا

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن حسين سلامي القائد العام لقوات الحرس الثوري قوله إن الجمهورية الإسلامية لم تضعف بعد سقوط حليفها بشار الأسد في سوريا.



وذكرت وسائل الإعلام أن سلامي قال في جلسة مغلقة لأعضاء البرلمان "لم نضعف ولم تتقلص قوة إيران".



وقال سلامي في الجلسة التي عقدت لبحث أحدث التطورات في سوريا: "إسقاط النظام الصهيوني (إسرائيل) ليس خارج قائمة الأولويات".



وقال سلامي إنه لم تتبق أي قوات إيرانية في سوريا.