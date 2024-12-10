متحدث باسم الجيش الإسرائيلي ينفي خروج القوات الإسرائيلية من المنطقة العازلة مع سوريا

نفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن تكون القوات الإسرائيلية قد توغلت في الأراضي السورية خارج المنطقة العازلة مع هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، وذلك بعد أن قالت مصادر سورية لـ"رويترز" إن التوغل وصل إلى مسافة 25 كيلومترا من العاصمة دمشق.