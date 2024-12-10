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على خلفية تهم تتعلق بالفساد... نتانياهو يمثل أمام محكمة في تل أبيب
أخبار دولية
2024-12-10 | 04:09
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على خلفية تهم تتعلق بالفساد... نتانياهو يمثل أمام محكمة في تل أبيب
وصل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الثلاثاء إلى المحكمة في تل أبيب للرد على الاتهامات والشهادات التي سيقت ضده في قضايا فساد.
وحاول نتانياهو، وهو أول رئيس وزراء لا يزال في منصبه يخضع لمحاكمة جنائية، تأجيل المحاكمة مرات عدة.
ويواجه رئيس الوزراء تهما تتعلق بالفساد والاحتيال وسوء الأمانة.
وخارج المحكمة، تجمع أنصار لنتانياهو ومناهضون له كما وصل عدد من أعضاء البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) لمؤازرته.
وتعقد الجلسة في غرفة تحت الأرض لأسباب أمنية.
وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس خارج المحكمة أن أنصار نتانياهو هتفوا "نتانياهو، الشعب يدعمك". في حين هتف معارضوه الذين يتظاهرون ضده منذ أشهر "بيبي (لقب نتانياهو) إلى السجن".
وكان نتانياهو مثُل آخر مرة أمام المحكمة في حزيران 2023 قبل اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وفي مؤتمر صحافي مساء الإثنين، قال نتانياهو: "سأتحدث في المحكمة ولن أتهرب".
أخبار دولية
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