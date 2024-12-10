مركز البحوث العلمية المستهدف بغارات إسرائيلية في دمشق دمر بالكامل

دُمِّر مركز البحوث العلمية في دمشق التابع لوزارة الدفاع السورية والذي استهدفته غارات إسرائيلية مساء الاثنين، بشكل كامل، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.



وكان هذا المركز الواقع في برزة والذي تقول الولايات المتحدة إنه مرتبط ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري، قد استُهدف في نيسان 2018 خلال ضربات أميركية وفرنسية وبريطانية منسقة.