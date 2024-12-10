إردوغان: تركيا ستبذل قصارى جهدها من أجل إقامة دولة سورية موحدة وخالية من الإرهاب

أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه ناقش آخر التطورات في سوريا في اتصال هاتفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته.



وذكر مكتب إردوغان في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "خلال المكالمة، قال الرئيس إردوغان إن تركيا ستبذل قصارى جهدها من أجل إقامة دولة سورية موحدة وخالية من الإرهاب".