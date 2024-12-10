المستشار النمساوي: سندعم السوريين الراغبين في العودة لوطنهم

أعلن المستشار النمساوي كارل نيهامر أن بلاده ستدعم السوريين الراغبين الآن في العودة لوطنهم بعد سيطرة مقاتلين من المعارضة على دمشق وفرار الرئيس بشار الأسد إلى روسيا.وكتب نيهامر على منصة إكس: "سقوط نظام الأسد يغير الوضع برمته في سوريا، البلاد الآن بحاجة إلى مواطنيها". وأضاف: "سندعم كل من يريد العودة إلى وطنه".وذكرت الحكومة النمساوية أمس الاثنين أنها أوقفت النظر في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين.ويجري نيهامر، وهو من حزب الشعب المحافظ الذي يتبنى موقفا متشددا بشأن الهجرة، محادثات مع حزبين آخرين لتشكيل حكومة ائتلافية بعد انتخابات أيلول.ولا يزال تأييد اليمين المتطرف والمحافظين في النمسا يستفيد من السخط الشعبي إزاء تدفق السوريين الفارين من الحرب الأهلية على البلاد خلال أزمة الهجرة في عامي 2015 و2016.