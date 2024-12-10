إريك ترامب: سيكون هناك جدار بين مصالح العائلة وبين الحكومة

كشف إريك ترامب نجل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لرويترز أن جدارا كبيرا سيفصل بين عمليات مؤسسة ترامب وبين الحكومة الأميركية.وقال: "سنستعين بمستشارين معنيين بالأخلاق. لقد فعلت ذلك في المرة الأولى (ولاية ترامب الرئاسية الأولى). من الواضح أنه سيكون هناك جدار ضخم بين أي شيء له علاقة بشركتنا وأي شيء له علاقة بالحكومة. أنا أتعامل مع هذه الالتزامات بجدية بالغة".