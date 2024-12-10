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الخارجية التركية تندد بالتوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية

أخبار دولية
2024-12-10 | 05:45
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الخارجية التركية تندد بالتوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية
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الخارجية التركية تندد بالتوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية

نددت وزارة الخارجية التركية بشدة بالتوغل الإسرائيلي في المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا وتقدمها داخل الأراضي السورية.

وقالت الوزارة في بيان: "إسرائيل تعكس مرة أخرى عقلية الاحتلال".

ونفت إسرائيل دخول قواتها إلى عمق الأراضي السورية بما يتجاوز المناطق العازلة مع هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، وذلك بعد أن قالت مصادر سورية لرويترز إن التوغل امتد وأصبح على مسافة 25 كيلومترا من العاصمة دمشق.

أخبار دولية

الخارجية التركية

التوغل الإسرائيلي

سوريا

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