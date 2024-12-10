رئيس جنوب السودان يقيل قائدي الجيش والشرطة ومحافظ البنك المركزي

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في جنوب السودان في بيان، أن الرئيس سلفا كير أقال قائد الجيش وقائد الشرطة ومحافظ البنك المركزي.



ولم يشر البيان الذي أصدره كير في وقت متأخر أمس الاثنين إلى أسباب الإقالة. وجاء في البيان أن كير عين بول نانج ماجوك قائدا جديدا للجيش ليحل محل الجنرال سانتينو وول.



ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية مطلعة على ما يجري في الجيش قولها إن التغييرات ربما تكون نتيجة توتر داخل صفوف الجيش وإن بعض الجنود لم يتقاضوا رواتبهم منذ نحو عام.



وفي أواخر تشرين الثاني، أدت محاولة لاعتقال رئيس جهاز المخابرات السابق إلى اندلاع إطلاق نار كثيف في العاصمة جوبا.



وفي أوائل تشرين الأول، قرر كير إقالة أكول كور كوك الذي تولى قيادة جهاز الأمن الوطني منذ استقلال البلاد عن السودان في عام 2011، وعين حليفا وثيقا ليحل محله.



وفي أحدث التغييرات، أقال كير أيضا جيمس أليك قرنق من منصب محافظ البنك المركزي، وأعاد جوني أوهيسا داميان إلى المنصب بعد إقالته في تشرين الأول 2023.



وعين إبراهام بيتر منيوات مفتشا عاما جديدا للشرطة خلفا لأتيم مارول بيار.