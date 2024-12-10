قطر: من غير المقبول أن "تستغل" إسرائيل الوضع الراهن في سوريا

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي أن من غير المقبول أن "تستغل" إسرائيل الوضع الراهن في سوريا وتنتهك سيادتها.



وردا على سؤال عما إذا كان هناك أي اتصال مع هيئة تحرير الشام في سوريا، قال الأنصاري: "قنوات الاتصال مفتوحة مع كل الأطراف في سوريا".