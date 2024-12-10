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كرواتيا تعلق موقتا طلبات لجوء السوريين
أخبار دولية
2024-12-10 | 06:30
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كرواتيا تعلق موقتا طلبات لجوء السوريين
أعلنت كرواتيا أنها علقت موقتا طلبات اللجوء المقدمة من سوريين مقتفي أثر حكومات أوروبية أخرى بعد أن أطاحت قوات المعارضة بالرئيس بشار الأسد بعد 13 عاما من الحرب الأهلية.
وقال وزير الداخلية دافور بوزينوفيتش إن وزارته أصدرت تعليمات للسلطات "بوقف موقت للطلبات الأساسية للجوء التي يقدمها مواطنون سوريون إلى حين اتخاذ قرار على مستوى الاتحاد الأوروبي".
وأعلنت دول أوروبية أخرى، منها ألمانيا والنرويج وإيطاليا والنمسا وهولندا وسويسرا، تعليق طلبات اللجوء السورية حتى تتضح التطورات السياسية في سوريا.
وقال بوزينوفيتش إن السوريين فروا من نظام قمعي قتل مواطنيه.
لكنه أضاف مساء أمس الاثنين: "هذا النظام لم يعد موجودا... كلنا أمل بأن يتحسن الوضع في البلاد ويتمكن السوريون من العودة إلى بلادهم، وهذا في مصلحة الجميع".
أخبار دولية
كرواتيا
لجوء
السوريين
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