منذ سقوط الأسد... طهران أعادت 4 آلاف إيراني إلى البلاد

أعادت إيران، حليفة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد 4000 من مواطنيها من سوريا منذ سيطرة الفصائل المسلحة على دمشق الأحد، وفق الحكومة الإيرانية.



وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني الثلاثاء عندما سئلت عن الوضع الإقليمي: "أعيد خلال الأيام الثلاثة الماضية 4000 مواطن إيراني من سوريا عبر عشر رحلات جوية لشركة ماهان إير" الخاصة.