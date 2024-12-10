إردوغان: يجب ألا نسمح بتقسيم سوريا مجددا

شدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على أن سوريا يجب ألا تقسم مجددا، وأن تركيا ستتحرك ضد أي شخص يسعى للمساس بأراضيها.



وقال: "من الآن فصاعدا لا يمكن أن نسمح بتقسيم سوريا مجددا... سنقف في وجه أي اعتداء على حرية الشعب السوري وسلامة أراضيه واستقرار السلطة الجديدة".