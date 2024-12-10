إسبانيا ستواصل التعامل مع طلبات اللجوء السورية كالمعتاد

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن بلاده ستواصل التعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين سوريين كالمعتاد لأن عددهم أقل حتى الآن مما هو عليه في الدول الأوروبية الأخرى التي علقت الإجراءات.