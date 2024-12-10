مصدران لرويترز: قيادة المعارضة السورية تأمر مقاتليها بالانسحاب من المدن وتنشر قوات أمنية خاصة بها

كشف مصدران مقربان من مقاتلي المعارضة السورية لرويترز، أن قيادة قوات المعارضة أمرت مقاتليها بالانسحاب من المدن وبنشر وحدات تابعة لهيئة تحرير الشام من الشرطة وقوات الأمن الداخلي.