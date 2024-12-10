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حميه: إنجاز دفاتر الشروط لأشغال تلزيم رفع الأنقاض
أخبار دولية
2024-12-10 | 07:25
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حميه: إنجاز دفاتر الشروط لأشغال تلزيم رفع الأنقاض
تابع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، ملفات أشغال مسح الأضرار ورفع الأنقاض جراء العدوان الاسرائيلي وعقد لذلك إجتماعا في مكتبه في الوزارة، في حضور رئيس الهيئة العليا للاغاثة العميد بسام النابلسي، رئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر، ممثل عن اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية والاستشاري خطيب وعلمي.
بعد اللقاء، قال حميه: "بناء لتوجيهات الرئيس نجيب ميقاتي ومتابعة مع الإدارات المعنية لاستكمال الملفات الادارية والقانونية لموضوع رفع الأنقاض ومسح الاضرار في المناطق التي تعرضت للعدوان الاسرائيلي، تم انجاز دفاتر الشروط لأشغال تلزيم رفع الأنقاض التي وضعها المكتب الإستشاري بالتنسيق مع الإدارات ذات الصلة وموافقة هيئة الشراء العام وفقا للأصول المرعية الإجراء".
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