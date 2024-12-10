محمد البشير يعلن تكليفه برئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى أول آذار

أعلن محمد البشير في بيان تلفزيوني اليوم، أنه تم تكليفه بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى أول آذار 2025.



وكان البشير يترأس حكومة الإنقاذ التي شكلتها المعارضة قبل الهجوم الخاطف الذي استمر 12 يوما وأدى إلى الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.