رئيس وزراء بولندا: محادثات السلام في أوكرانيا قد تبدأ هذا الشتاء

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الثلاثاء أن مفاوضات السلام في أوكرانيا "قد تبدأ" هذا الشتاء، في حين تتولى وارسو الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في كانون الثاني.



وأشار توسك الذي يعد بلده من كبار حلفاء الجارة الأوكرانية إلى أنه سيتحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الثلاثاء وسيستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس في بولندا.



وقال للصحافيين: "ستكون رئاستنا مسؤولة بشكل مشترك، من بين أمور أخرى، عما سيكون عليه المشهد السياسي، وعن الوضع الذي قد يكون عليه خلال المفاوضات بشأن السلام التي ما زالت تدور حولها علامات استفهام وقد تبدأ في شتاء هذا العام".



وصرح دونالد توسك أنه "ستتسنى له الفرصة لمناقشة المسألة مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي اليوم"، معلنًا أيضًا عن الزيارة المرتقبة لوارسو لكل من رئيس المحافظين الألمان فريدريش ميرتس الأوفر حظًا لتولي المستشارية الألمانية إثر الانتخابات التشريعية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وقال إن "فريدريش ميرتس سيطلعني على محادثاته في كييف"، مضيفًا أن "الرئيس ماكرون سيكون في ضيافتنا بعد غد كي يبلغنا بمآل المناقشات التي جرت في باريس مع ترامب وزيلينسكي خلال لقاء وصفه توسك "بالقصير لكن المهم".