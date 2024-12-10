آخر المستجدات بشأن أوستن تايس: تقديرات انه على قيد الحياة

اعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي اليوم الثلاثاء إن المسؤولين الأميركيين يبذلون جهودا حثيثة للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الصحفي أوستن تايس الذي تعرض للأسر في سوريا قبل 12 عاما، وقال: " تقديراتنا تشير إلى أن أوستن تايس على قيد الحياة وليس لدينا معلومات تشير لخلاف ذلك".



وكان تايس، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية وصحفي مستقل، عمره 31 عاما عندما خطف في آب 2012 في أثناء تغطية الانتفاضة المناهضة للرئيس السوري بشار الأسد.

