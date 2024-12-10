تنظيم الدولة الإسلامية يعدم 54 عنصرا من القوات السورية أثناء فرارهم

أعدم تنظيم الدولة الإسلامية 54 عنصرا من القوات الحكومية أثناء فرارهم في بادية حمص وسط سوريا، تزامنا مع سقوط الرئيس بشار الأسد، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.



وقال المرصد "أعدم تنظيم الدولة الإسلامية 54 عنصرا من قوات النظام قرب كازية (محطة وقود) في منطقة السخنة في بادية حمص"، مشيرا الى أن "خلايا التنظيم اعتقلت العناصر الفارّين من الخدمة العسكرية في البادية ودير الزور أثناء انهيار نظام" الأسد.