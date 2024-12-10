بلينكن يحثّ كل الدول على دعم عملية سياسية "جامعة" في سوريا

حضت الولايات المتحدة الثلاثاء كل الدول على دعم عملية سياسية "جامعة" في سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد.وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن "الشعب السوري سيقرر مستقبل سوريا. على كل الدول الانخراط في دعم عملية جامعة وشفافة والامتناع عن أي تدخل خارجي"، مشددا على أن واشنطن "ستعترف وتدعم بشكل كامل الحكومة السورية المستقبلية التي ستنبثق عن هذه العملية".