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البيت الأبيض: أميركا على اتصال وثيق مع تركيا وقوات سوريا الديمقراطية بشأن منبج
أخبار دولية
2024-12-10 | 11:32
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البيت الأبيض: أميركا على اتصال وثيق مع تركيا وقوات سوريا الديمقراطية بشأن منبج
اعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة على اتصال وثيق مع تركيا بشأن انسحاب قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن من منبج في شمال سوريا بعد تقدم جماعات معارضة مسلحة مدعومة من أنقرة.
وذكر مصدر بالمعارضة السورية أمس الاثنين إن الولايات المتحدة وتركيا توصلتا إلى اتفاق يضمن الانسحاب الآمن للقوات الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة من منبج المحاصرة.
وقال كيربي إن المسؤولين الأميركيين يجرون اتصالات وثيقة مع جماعات المعارضة السورية والمسؤولين الإسرائيليين في ظل تطور الأوضاع، ولا مناقشات حاليا عن تغيير السياسة المتعلقة بهيئة تحرير الشام لكننا نراقب تحركاتهم.
وأبدى البيت الابيض اعتقاده أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة وحماس مستمرة في كونها عقبة.
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