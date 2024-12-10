رئيس أكبر جماعة ضغط تجارية سورية: الحكومة السورية الجديدة أبلغت رجال الأعمال بأنها ستتبنى نموذج السوق الحرة

اعلن رئيس أكبر جماعة ضغط تجارية سورية اليوم الثلاثاء إن الحكومة السورية الجديدة أبلغت رجال الأعمال بأنها ستتبنى نموذج السوق الحرة وتدمج البلاد في الاقتصاد العالمي في تحول كبير عن سيطرة الدولة على الاقتصاد لعقود.



وأضاف باسل الحموي رئيس اتحاد غرف التجارة في دمشق في مقابلة مع رويترز أن نظام السوق الحرة سيعتمد على المنافسة.



وجاءت التصريحات بعد ثلاثة أيام من إطاحة قوات المعارضة بالرئيس بشار الأسد منهية بذلك 54 عاما من حكم عائلته الاستبدادي.