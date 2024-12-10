نتنياهو أدلى بأقواله أمام محكمة في تل أبيب بتهمة الفساد وسوء الأمانة... هذه التفاصيل

الأمم المتحدة: إسرائيل "انتهكت" اتفاق 1974 بسيطرتها على المنطقة العازلة في الجولان

الأمم المتحدة: إسرائيل "انتهكت" اتفاق 1974 بسيطرتها على المنطقة العازلة في الجولان

منظمة "الخوذ البيضاء" تعلن انتهاء عمليات البحث في سجن صيدنايا دون العثور على معتقلين إضافيين