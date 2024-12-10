إسرائيل تقول إنها ستفرض "منطقة دفاع خالصة" في جنوب سوريا

أمرت إسرائيل قواتها بإنشاء "منطقة دفاع خالصة" في جنوب سوريا والتي سيتم فرضها بدون وجود إسرائيلي دائم في الوقت الذي تشدد فيه قبضتها على طول الخط الفاصل بين سوريا ومرتفعات الجولان المحتلة، حسبما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.



ولم يخض في تفاصيل، لكنه أشار إلى أن "المنطقة ستمنع تأسيس إرهاب وتنظيمه في سوريا بعد الإطاحة بحكومة الرئيس بشار الأسد التي أنهت أكثر من خمسة عقود من حكم عائلته".



وقال كاتس عقب زيارة لقاعدة بحرية في ميناء حيفا في شمال إسرائيل: "لن نسمح بذلك، لن نسمح بالتهديدات لدولة إسرائيل".



وفي وقت سابق، لفت متحدث عسكري إلى أن القوات الإسرائيلية بقيت في المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الأراضي السورية التي أنشئت بعد حرب 1973 بالإضافة إلى "بضع نقاط إضافية".



لكنه نفى أن تكون القوات قد توغلت في الأراضي السورية بشكل كبير خارج المنطقة العازلة، بعد أن قالت مصادر سورية إن التوغل امتد إلى مسافة 25 كيلومترًا من العاصمة دمشق.